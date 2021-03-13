Банда участников интим-бизнеса пойдет под суд в Красноярске

Красноярск, 13 марта. Полицейские направили в прокуратуру материалы дела об организации и вовлечении в занятие проституцией. В городе действовало несколько точек.

По версии правоохранителей, несудимый горожанин стал организатором подпольного бизнеса, куда привлек сутенеров и водителей. Интимные услуги оказывались в арендованных квартирах, девушки выезжали в сауны и гаражные кооперативы.

Фигуранты привлекли к противозаконной деятельности 39 жриц любви. Руководитель чуть ли не круглосуточно следил за работой своего источника дохода. После утверждения обвинительного заключения материалы будут направлены в суд.

В Туле ранее задержали организаторов подпольного интим-бизнеса. Как правило, девушки предоставлялись посетителям бань и саун, сообщал ФАН.