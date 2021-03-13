Он прикидывается жертвой режима: политолог о задержании Резника на форуме в Измайлово

На форуме «Муниципальная Россия» 13 марта сотрудники полиции задержали всех участников, включая организаторов и большинство журналистов. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).

Среди задержанных оказался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Российский политолог, общественный деятель Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал ситуацию и предположил, что участие Резника в форуме «Муниципальная Россия» — это его попытка выйти из наркотического скандала.

«Ну, что про него сказать… Дурак дураком! Такое ощущение, что в связи с тем, что Резник в который раз попал в наркоскандал, он решил прикинуться «жертвой режима». Поэтому присоединился к этому мероприятию, которое по факту является сборищем самых ярких и рьяных оппозиционеров. Я думаю, его целью было попытаться выкрутиться из своих проблем с наркотиками», — рассказал Аркатов.

По словам эксперта, участвуя в мероприятиях нежелательной организации «Открытая Россия», Резник мог попытаться завязать полезные для себя знакомства, найти сторонников. Скорее всего, задержание не входило в планы депутата ЗакСа, предполагает Иван Аркатов.

«С другой стороны, он пытается таким образом заручиться хоть какой-нибудь поддержкой и в первую очередь сделать из себя жертву. Это показатель его, мягко говоря, странности. Скорее всего, он не знал, что мероприятие закончится задержанием, надеялся, что это будет достоянием какого-то узкого круга лиц: некоторых депутатов, спецслужб и этих товарищей с форума. Возможно, он пытался там какие-то контакты наладить», — поделился мнением собеседник ФАН.

Иван Аркатов считает, что Резнику не место в Законодательном собрании, поэтому председатель должен провести соответствующую работу.

«Тут вопрос к председателю Заксобрания регионального, почему не проводится работа с депутатом? Почему он до сих пор депутатом является? Я считаю, что должен быть составлен вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности, это во-первых. И далее, возможно, инициирование процедуры лишения его мандата», — резюмировал политолог.

Виталий Милонов ранее объяснил участие Максима Резника в мероприятии нежелательной организации попыткой «замаскировать возможные неприятности с законом, которые неминуемо его ожидают».