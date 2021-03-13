Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Москва, 13 марта. Самая популярная криптовалюта биткоин обновила исторический рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.

По состоянию на 13:21 по московскому времени первая криптовалюта торговалась на уровне 59,432 тысячи долларов, увеличившись в цене на 4,98% за сутки. Недельный рост цифровой монеты составил 21,15%, передает RT.

В ближайшее время стоимость биткоина достигнет 500 тысяч долларов, его капитализация — 100 трлн долларов, считает глава крупнейшего держателя криптовалюты MicroStrategy Майкл Сэйлор. По его мнению, цифровая валюта начнет оказывать «стабилизирующее влияние» на глобальную финансовую систему и превысит рыночную капитализацию золота.

Эксперты криптовалютного рынка ранее сообщили, что самыми популярными цифровыми монетами в России, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Основатель платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов рассказал, что ETH считается второй по капитализации криптовалютой. По его словам, она уже несколько лет подряд не теряет своих позиций.