Чехова обсудила свою грудь с Садальским на съемках шоу о «Ласковом мае»

Москва, 13 марта. Телеведущая Анфиса Чехова в попытках похудеть изменилась настолько, что ее перестали узнавать как фанаты, так и коллеги. Поразила внешность звезды и актера Станислава Садальского.

Знаменитости снялись в выпуске шоу «Привет, Андрей!», посвященном группе «Ласковый май» и ее солисту Юрию Шатунову. Чехова появилась в студии передачи в ярко-красном платье, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры.

Эффектный внешний вид телеведущей не оставил равнодушным другого гостя студии — Садальского. Он не стал скрывать эмоции и высказался об изменениях фигуры Чеховой.

«Где твоя грудь? Я тебя не узнал!» — обратился он к звезде.

Чехова парировала, что теперь ее вообще мало кто узнает.

«Сначала входила грудь, потом входила ты!» — продолжил обсуждение бюста Садальский.

Телеведущая тоже на стала прерывать разговор.

«Поносила и хватит, передала другим. Поколению последующему», — пошутила она.

Чехова, судя по обилию фотографий и видео в Instagram, наслаждается своей изменившейся внешностью. И тем не менее звезда по-прежнему получает немало критики в свой адрес. Недавно она даже опубликовала селфи, которое не стала ретушировать, и дала «зеленый свет» хейтерам.