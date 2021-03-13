Польша демонизирует Россию для борьбы с «Северным потоком — 2»

Москва, 13 марта. Польша использует миф о советской «энергетической оккупации», чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Об этом заявил доктор экономических наук Николай Межевич.

Ранее польский аналитик Войцех Якубик заявил, что конце 80-х годов из-за внутреннего кризиса в СССР Кремлем была разработана «стратегия по удержанию своего влияния в регионе». По его словам, советское руководство приняло решение о начале «энергетической оккупации» европейских стран, для чего было начато строительство дополнительных газопроводов и нефтепроводов в Европе, передает «Слово и Дело».

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич выразил уверенность, что польская сторона пытается сорвать строительство «Северного потока — 2» с помощью антироссийских вбросов.

«У польского аналитика плохая память. Когда был запланирован проект газопровода «Ямал — Европа», Советский Союз находился на пике своего могущества. И это был не конец 80-х годов, а начало 70-х, когда велись переговоры и проектные работы. Я думаю, что в этот период о какой-то политической составляющей говорили очень мало», — пояснил эксперт.

США и несколько европейских стран выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». При этом Германия и большая часть стран ЕС поддерживают строительство газопровода. В январе 2020 года Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2», которые затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве газопровода.

Позднее власти США расширили санкции. Ограничительные меры затронули компании, оказывающие страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям «Северного потока — 2». Кроме того, в начале июня несколько американских сенаторов направили письмо руководству немецкого порта Мукран. В своем послании сенаторы заявили, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» грозит немецкому порту Мукран американскими санкциями.