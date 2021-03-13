Перечислены пять симптомов сильного истощения организма

Лондон, 13 марта. Определить сильное истощение можно при помощи распознавания пяти симптомов. Их описала диетолог Кларисса Ленхер.

Первым симптомом серьезного истощения названо изменение настроения. Усиление реакций и эмоций, появляющихся из-за усталости, влияет на эмоциональное состояние человека. Вторым пунктом считается недостаток сна: при проблеме пациентам сложно заснуть и он просыпается уставшим, передает слова диетолога Express.

При истощении меняется и вес. Это объясняется желанием организма потреблять больше сахара для восстановления запаса энергии. Тревожным симптомом считается и изменения кожи с волосами. При указанной проблеме у человека появляется больше высыпаний, а волосы начинают выпадать. Последним пунктом, на который стоит обратить внимание, является «мозговой туман». Он сопровождается проблемами с концентрацией внимания.

«Мозговой туман» появляется и у ряда пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Внимание на это обращали ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке.