Главбух из Волгограда помогла «поймать» аферистов и лишилась 5,4 млн рублей

Волгоград, 13 марта. Сотрудники сферы здравоохранения региона стали жертвами телефонных мошенников. Преступники пользовались безотказными «трюками» с номерами и «безопасными» счетами.

Злоумышленники позвонили 54-летней работнице бухгалтерии стоматологической поликлиники. Ее попросили помочь с поимкой телефонных аферистов. Воры воспользовались специальной программой, что позволило им подменить номер. Звонок якобы осуществлялся со служебного телефона полиции.

По данным волгоградского ГУ МВД, женщине даже скинули фотографию удостоверения стража порядка, который тоже «ловит» мошенников. Заявительницу убедили выполнить ряд команд, включая перечисление денег на специальный счет. В итоге она лишилась сбережений на сумму в 5,4 млн рублей. Также на нее теперь оформлено несколько кредитов.

Жительница Краснодара также пострадала от лжебанкиров. Жертва лишилась 400 тыс. рублей, сообщал ФАН.