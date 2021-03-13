Психиатр назвал основные способы избавления от навязчивых страхов

Москва, 13 марта. Только грамотный специалист поможет человеку навсегда избавиться от тревожно-фобических расстройств, уверен психиатр Александр Мещеряков.

Тревожные расстройства и различного рода фобии никогда не считались серьезными заболеваниями. Тем не менее они могут оказывать достаточно серьезное влияние на здоровье человека, заявил врач-психиатр высшей категории Александр Мещеряков.

От некоторых страхов человеку по силам избавиться самому. При этом для того чтобы избавиться от других, необходима помощь квалифицированного медика, уверен Мещеряков.

«Только врач сможет оценить тяжесть заболевания по шкале Занга или по другим методикам. Во время лечения специалист будет учитывать вариант фобии, тяжесть проявлений и ее длительность, а также наличие других проблем с психикой», — цитирует его слова «Комсомольская правда».

Основным способом избавиться от фобий является уменьшение общего уровня тревоги. Оно заключается в комплексной физической активности, отказе от алкоголя и качественном сне, а также в различных расслабляющих практиках, добавил специалист.

Недавно стало известно, что при заражении коронавирусом у человека может проявляться нейрокогнитивное расстройство. Речь идет о делирии — психическом расстройстве, которое приводит к помрачению сознания, нарушениям внимания, восприятия, мышления и эмоций.