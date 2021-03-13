Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стало известно общее число задержанных на форуме «Муниципальная Россия»

Стало известно общее число задержанных на форуме «Муниципальная Россия»

Москва, 13 марта. Полиция задержала от 150 до 200 человек на форуме «Муниципальная Россия». Их подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией.

На форуме «независимых депутатов» «Муниципальная Россия» было задержано от 150 до 200 человек, сообщил корреспонденту ФАН источник в правоохранительных органах. Среди фигурантов — журналисты лояльных оппозиционных СМИ и сами политики-депутаты.

Напомним, ранее экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман анонсировал свое выступление на форуме, зная о том, что попадет под действие закона о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). По подозрению в нарушении данной статьи были задержаны все участники мероприятия, в числе которых — муниципальный депутат Илья Яшин, журналист Владимир Кара-Мурза и депутат петербургского Заксобрания Максим Резник.

Новости партнеров