Стало известно общее число задержанных на форуме «Муниципальная Россия»

Москва, 13 марта. Полиция задержала от 150 до 200 человек на форуме «Муниципальная Россия». Их подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией.

На форуме «независимых депутатов» «Муниципальная Россия» было задержано от 150 до 200 человек, сообщил корреспонденту ФАН источник в правоохранительных органах. Среди фигурантов — журналисты лояльных оппозиционных СМИ и сами политики-депутаты.

Напомним, ранее экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман анонсировал свое выступление на форуме, зная о том, что попадет под действие закона о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). По подозрению в нарушении данной статьи были задержаны все участники мероприятия, в числе которых — муниципальный депутат Илья Яшин, журналист Владимир Кара-Мурза и депутат петербургского Заксобрания Максим Резник.