Лукашенко рассказал о влиянии «протестунов» на граждан Белоруссии

Минск, 13 марта. Граждане Белоруссии озаботились собственной безопасностью и стабильностью после прошлогоднего безобразия в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко.

На территории государства было проведено социологическое исследование, которое показало, что 72,9% граждан выступают за сохранение стабильности и порядка в Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что для него эти результаты не были неожиданными.

«Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что люди насмотрелись на прошлогодние безобразия и поняли, что могут потерять. Поэтому население Белоруссии высказалось за безопасность и стабильность, добавил лидер.

Как стало известно ранее, Лукашенко заявил о «подрыве» Белоруссии изнутри.