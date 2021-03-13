Политолог Михеев рассказал, как Киев шантажирует Донбасс эскалацией

Москва, 13 марта. Киев намерен добиться новых условий урегулирования ситуации в Донбассе при помощи шантажа эскалацией, заявил политолог Сергей Михеев.

Украинские войска в последнее время активно стягивают вооружение и технику к линии соприкосновения в Донбассе, передает «Экономика сегодня» слова независимого политолога Сергея Михеева. При этом Киев заявляет, что новый план мирного разрешения кризиса в регионе уже готов и якобы согласован с немецкими и французскими властями, отметил эксперт.

Военная активность ВСУ в Донбассе имеет демонстративный характер и направлена на шантаж Донецкой и Луганской народных республик эскалацией конфликта, уверен политолог. По его словам, Киеву необходимо продвинуть новый план урегулирования ситуации.

«Просто-напросто шантажируют: мол, есть такой новый план, и, если вы его не примете, мы будем считать себя абсолютно свободными в своих действиях», — считает Михеев.

Планам украинского руководства не суждено сбыться, уверен политолог. По его словам, одной из причин является отсутствие согласования новой мирной программы со всеми участниками «нормандского формата», ввиду чего она не может быть действительной без утверждения Россией. Михеев подчеркнул, что надежды Украины навязать Москве, приверженной выполнению Киевом Минских соглашений, новые правила являются наивными. Он добавил, что этот план Киева не принесет ничего хорошего ни РФ, ни обеим республикам Донбасса.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, какими последствиями для ВСУ обернется попытка наступления на территории Донбасса, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.