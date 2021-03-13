«Поздравляю Ирочку с чудовищным юбилеем»: Д’Артаньян выразил пожелания Констанции

Москва, 13 марта. Актер и певец Михаил Боярский в беседе с ФАН передал поздравления Ирине Алферовой, отмечающей свой 70-летний юбилей.

«Я, как и все, поздравляю Ирочку с таким чудовищным юбилеем, — сказал собеседник ФАН. — Я желаю ей хорошо выглядеть, как всегда она выглядит на свои 18 лет».

Сама же народная артистка РФ встретит свой день рождения на сцене. В московском театре «Школа современной пьесы» вечером 13 марта пройдет постановка «Толстого нет», где Ирина Алферова играет главную роль Софьи Андреевны Толстой.

Ирина Алферова родилась в 1951 году в Новосибирске. По окончании средней школы в 1968 году она поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) на курс Владимира Дудина. Во время учебы на четвертом курсе ГИТИСа Ирина Алферова получила роль Даши в советской художественной телеэпопее «Хождение по мукам». Эта роль принесла начинающей актрисе всесоюзную известность.

Следующая большая роль в кино Алферовой — роль Констанции в музыкальном приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», сделавшая актрису любимицей публики. Среди других известных фильмов артистки — «Василий Буслаев», «ТАСС уполномочен заявить», «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви».

В 1976 году Ирина Алферова была приглашена в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — Московский государственный театр «Ленком»), в труппе которого прослужила до 1993 года. С 1993 года по настоящее время актриса состоит в труппе Московского театра «Школа современной пьесы».

Свои поздравления актрисе ранее выразил президент России Владимир Путин.