Обладателей премий освободили от уплаты НДФЛ. События дня. ФАН-ТВ

Правительство освободило от уплаты НДФЛ обладателей премий Денежное вознаграждение, которое получат лауреаты Премии Союзного государства в области науки и техники, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Также будут внесены изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению. Решение касается лауреатов, которые являются налогоплательщиками в Российской Федерации.

В России за сутки зафиксировано 9908 случаев COVID-19 В России за минувшие сутки зафиксировано 9908 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1600), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (609). Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавирусной инфекции позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. По ее словам, в настоящее время главной задачей является создание прослойки привитых от коронавируса граждан, которая помешает распространению инфекции.

Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство разрешило провести клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща. «Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования», — сказал министр журналистам. Он уточнил, что разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России.