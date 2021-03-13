Названы страны, которые приостановили применение или отказались от вакцины AstraZeneca

Москва, 13 марта. Все больше стран отказываются или приостанавливают применение вакцины против коронавируса, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca.

В числе таких государств оказались Австрия, Дания, Норвегия и Исландия. К тому же применять вакцину пока не готовы в Испании, Румынии и Таиланде. Аналогичной позиции придерживаются власти Болгарии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Кипра, Латвии и Италии.

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), известно минимум о 22 случаях тромбоза у привитых вакциной, разработанной компанией AstraZeneca. В регуляторе пока не связывают такие явления с применением препарата. Однако расследование случаев смерти продолжается.

Немецкие власти намерены и дальше применять препарат AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан считает это средство безопасным. В Германии сожалеют, что некоторые страны Европейского союза решили отказаться от британо-шведской вакцины.