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Названы страны, которые приостановили применение или отказались от вакцины AstraZeneca

Названы страны, которые приостановили применение или отказались от вакцины AstraZeneca

Москва, 13 марта. Все больше стран отказываются или приостанавливают применение вакцины против коронавируса, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca.

В числе таких государств оказались Австрия, Дания, Норвегия и Исландия. К тому же применять вакцину пока не готовы в Испании, Румынии и Таиланде. Аналогичной позиции придерживаются власти Болгарии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Кипра, Латвии и Италии.

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), известно минимум о 22 случаях тромбоза у привитых вакциной, разработанной компанией AstraZeneca. В регуляторе пока не связывают такие явления с применением препарата. Однако расследование случаев смерти продолжается.

Немецкие власти намерены и дальше применять препарат AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан считает это средство безопасным. В Германии сожалеют, что некоторые страны Европейского союза решили отказаться от британо-шведской вакцины.

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