Президент Белоруссии назвал лживым фильм о якобы своей роскошной жизни

Минск, 13 марта. Фильм о «дворце» белорусского президента Александра Лукашенко является обыкновенной ложью. Об этом заявил сам глава государства, комментируя появление сфабрикованного материала.

Как стало известно, в интернете был опубликован видеоролик, в котором рассказывается о якобы роскошной жизни белорусского лидера.

Александр Лукашенко, комментируя появления фильма о «дворце», заявил, что это все ложь. Президент никогда не позволит украсть что-то у народа, добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко признался в любви к велоспорту.