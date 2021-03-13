Немецкий политик рассказал о важности завершения строительства «Северного потока — 2»

Берлин, 13 марта. Германия отстаивает собственные энергетические интересы, защищая проект «Северный поток — 2». Об этом рассказал один из немецких политиков в интервью российским журналистам.

Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель в беседе с корреспондентами РИА Новости указала, что для Германии важно избежать зависимости от небольшого числа поставщиков топлива.

«Поэтому завершение проекта «Северный поток — 2» необходимо. То, что у США тоже есть свои интересы, понятно. Вместе с тем санкционная политика всегда вредит обеим сторонам», — считает Вайдель.

Накануне из сообщений иностранных СМИ стало известно, что в США готовят новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Отмечается, что Белый дом находится в трудном положении. С одной стороны, США намерены помешать строительству трубопровода, с другой — не хотят портить отношения с Берлином.

Ранее стало известно о твердом намерении Госдепа США заблокировать «Северный поток — 2».