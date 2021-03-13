Тело пятилетней девочки со следами удушения нашли в Херсонской области

Херсон, 13 марта. Поиски ребенка, ушедшего из дома 7 марта, остановлены. Известно, что девочку обнаружили мертвой со следами насильственной смерти.

В Олешковском районе обнаружили тело пропавшей девочки, которую искали в течение пяти дней, сообщают в главном управлении нацполиции Херсонской области.

Уточняется, что труп нашли в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений, однако в местных СМИ фигурирует информация о том, что тело погибшей, лежащее в мешке, заметил местный житель за старым сараем. На теле жертвы зафиксированы следы удушения.

Девочка ушла из дома 7 марта, ее поисками занимались около 200 полицейских. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Ранее РИАМО сообщал о трупе младенца, который нашли в Егорьевске на ленте сортировочного цеха.