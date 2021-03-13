«Тележки добра» для бездомных животных появились в магазинах Мордовии

Саранск, 13 марта. Зоозащитники города Рузаевка Мордовии начали размещать так называемые «тележки добра» в продовольственных магазинах. Так волонтеры, подбирающие животных с улицы, призывают горожан быть неравнодушными к судьбе бездомных кошек и собак.

В мини-приюте Анны Фадеевой 31 кошка и семь собак. Животных девушка подбирает с улицы, лечит, стерилизует и находит им новых хозяев. До того, как они попадут в по-настоящему добрые руки, одни вчерашние бродяги живут в квартире Анны, вторые у ее тети, ну а остальные — у другой девушки-волонтера.

«Кошкам и собакам еда нужна каждый день. Провизии постоянно не хватает. Но есть люди, готовые помочь. Многие живут в другом районе города. Им неудобно на общественном транспорте через несколько остановок везти корм в другой конец Рузаевки. Поэтому было решено разместить такие тележки для помощи в местных магазинах», — рассказала ФАН о своей инициативе организатор руководитель волонтерской группы «Раненое сердце» Анна Фадеева.

Помочь девушке обойти магазины с просьбой разместить такие корзины вызвались местные жители. Также они готовы идти на переговоры с их директорами.

«Не все руководители торговых точек готовы принять участие в этой акции. Но есть и те, кто нам не отказал. О новом способе участия в благотворительности мы объявили всего пару дней назад. Думаю, со временем нас поддержат и другие магазины», — добавила собеседница.

Анна последовала примеру других волонтерских групп. Такой вид благотворительности распространен как в Саранске, так и в городе Ковылкино.

«Мы искали магазины, где больше проходимость, и общались с руководством. Если начальство дает добро на то, чтобы установить корзину помощи, то никаких проблем не возникает. Было такое, что нам отказывали крупные торговые сети. Все зависит от того, как человек расположит к себе хозяина точки. Я думаю, что у Ани не будет проблем с этим», — поделилась с ФАН своим опытом волонтер из города Ковылкино.

Ранее ФАН писал о том, как курьер из Пензы посвятил свою жизнь благотворительности.