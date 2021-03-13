Депутатский статус Максима Резника не имеет значения. Если он участвовал в скомпрометированном форуме «Муниципальная Россия», то должен быть задержан. Такое мнение высказал в интервью ФАН депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

«Если мероприятие незаконное, то ты должен быть задержан. Это враги государства. Наши власти и так достаточно либерально поступают. Ходорковского выпустили, думая, что кто-то это оценит, зачем-то Навального отпустили за границу, хотя и сами могли вылечить», — считает политик.

Сергей Вострецов уверен, что России пора переходить к более жестким мерам, когда граждане, переступающие закон, собираются вместе и пытаются раскачать нашу страну.

«Мне кажется, что подобное сборище не просто разгонять нужно, а создавать трудовые лагеря и на работу их отправлять. Чтобы не потоком словесным занимались, раскачивая государство, а работой полезной. Россия уже достаточно окрепла, чтобы прекратить егозить перед Европой и Америкой, — подчеркнул собеседник агентства. — То, что мы пытались показаться хорошими, когда отпустили Ходорковского, с Навальным нянчимся — эти либеральные ценности ни к чему хорошему не приведут. Пора всех врагов России, которые собираются внутри и занимаются поклепом, жестко приструнить».

Ранее стало известно, что на форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех участников, в их число вошел и депутат петербургского ЗакСа Максим Резник. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).

Депутат Государственной думы Виталий Милонов объяснил ФАН, с какой целью Максим Резник посещал данное мероприятие.