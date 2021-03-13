Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов публично рассказал о пережитом «рабстве»

Москва, 13 марта. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов признался, что во времена учебы в школе-интернате два года не видел свой паспорт и принудительно работал, выступая на концертах.

По словам исполнителя, документ у него забрала директор школы-интерната, которая была еще и его официальным опекуном.

«Она забрала, закрыла у себя в сейфе под предлогом, что паспорт пойдет на прописку, что я должен получить койко-место в общежитии, как государственный ребенок. И в течение двух лет я работал на нее. Пел, концерты», — публично рассказал Шатунов на передаче «Привет, Андрей!»

В эфире телеканала «Россия-1» показали архивные кадры, на которых певцу вручают паспорт.

«Эта история на первый взгляд выглядит гладко и ровно. Вот этот паспорт, который я получил на руки от милиционера, в течение двух лет его не видел. Его забрали. Вот директор школы-интерната, вот она стоит: Галина Федоровна», — прокомментировал он.

Об откровениях Шатунова высказался солист группы «Сладкий сон» Сергей Васюта. Коллектив известен по хиту «На белом покрывале января». По мнению исполнителя, его коллега, по сути, пережил «рабство».

Шатунов вошел в состав «Ласкового мая» в 1980-х годах. Как отметил актер Станислав Садальский, песни коллектива до сих пор любят, как «яркий осколок детства и юности».