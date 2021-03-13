Вассерман: депутаты тоталитарной секты жаждут воплотить свои «влажные» мечты

Сегодня в Измайлово представителями полиции был прерван форум «Муниципальная Россия». Всех участников, в том числе и большинство журналистов обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией «Открытая Россия». Среди задержанных оказался и депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник, фигурирующий в истории с наркопритоном.

Журналист, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман объяснил, почему российские чиновники сотрудничают с нежелательными организациями, чего хотят и чего в итоге добьются.

«Этими людьми движет только одно соображение, что президент Путин не вечен. Недавно был опубликован совместный доклад нескольких видных членов тоталитарной секты либералов под названием «Россия после Путина. Как нам перестроить страну?» Думаю, что депутаты из числа той же тоталитарной секты рассчитывают на то, что Путин уйдет из политики, а может даже из жизни, и они смогут воплотить свои «влажные» мечты. Как бы это непристойно ни звучало, но более мягкой оценки эти деятели не заслуживают», — говорит Вассерман.

По мнению журналиста, противники Путина не понимают главного, что любой другой руководитель, способный прийти к власти в России, будет для них опаснее Путина, потому что «тот все-таки либерал, хотя либерал в классическом смысле этого слова».

«Прежде всего можно назвать их дураками. Они не понимают последствий своей деятельности. Путин считает свободу личности полезной для общества, относится к этим людям довольно спокойно или держит некоторое их количество в теплоте и уюте просто ради того, чтобы иметь под рукой источник иных точек зрения», — считает публицист.

По словам Анатолия Вассермана, большая часть российских граждан относится к представителям оппозиции несравненно резче, соответственно любой, кто может быть избран на место Путина, тоже отнесется к этим гражданам далеко не лучшим образом. Большая часть народа считает их предателями. Сейчас они пилят сук, на котором сидят.

«Что касается предательства, то эти люди себя предателями не считают. Скорее они считают предателем Путина. Эти люди совершенно искренне считают, что их взгляды и убеждения полезны для страны, что народ сам по себе глуп и не понимает своей пользы. Они прикрываются благом для будущего поколения», — объясняет политконсультант.

Как отметил Вассерман, в Америке был введен термин «агент влияния». Он обличал человека, настолько убежденного в том, что нечто будет благом для его страны, хотя фактически эта идея выгодна не его стране, а какой-то другой.

«Так вот люди, обсуждающие, как нам ввергнуть Россию снова в 90-е годы после ухода Путина, это как раз и есть яркие представители агентов влияния. Агент влияния намного опаснее обычного шпиона или диверсанта, потому что от них он может заразить своей идеей других граждан и тогда в разрушении страны участвует куча народа, что мы собственно и наблюдаем», — подытожил Анатолий Вассерман.

Ранее ФАН публиковал фотографии обыска нарколаборатории, где был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник.