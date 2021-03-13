Россия воздержалась от голосования за расширение контингента миротворцев ООН в ЦАР



Нью-Йорк, 13 марта. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении мандата миротворческой миссии в ЦАР (МИНУСКА) с увеличением контингента военнослужащих и полицейских. Россия, единственная из членов Совбеза, воздержалась при голосовании.

«В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении российской стороны.

Представители РФ в ООН обратили внимание на то, что обеспечение доставки гуманитарных грузов является важной частью мандата Многопрофильной миссии организации в Центральноафриканской Республике. Однако западные коллеги игнорируют этот факт.

«Также твердо уверены в том, что при подборе контингента в состав МООНСЦАР в рамках наращивания численности миротворцев секретариат ООН должен плотно координироваться с Банги и прислушиваться к мнению центральноафриканцев, в том числе относительно национального состава командируемых военнослужащих и полицейских», — объясняется в документе.

Ранее миссия ООН в ЦАР предусматривала численность военного персонала до 11 650 человек и до 2080 сотрудников полиции. В соответствии с новой резолюцией военный контингент МИНУСКА расширяется на 2750 человек, а полицейская миссия получит 940 новых сотрудников.

Миротворцы Организации Объединенных Наций неоднократно подвергались критике со стороны жителей ЦАР. Так, 9 марта, в перевернувшемся автомобиле «голубых касок» обнаружили кобальт, что расценили как попытку кражи минерала.

По данным африканских СМИ, МИНУСКА занимается незаконной добычей золота и алмазов. Кроме того, были отмечены случаи, когда конфискованное миротворцами у боевиков оружие появлялось на черном рынке.