Вашингтон, 13 марта. Вашингтону нечего противопоставить российским стратегическим ядерным силам. К такому выводу пришли эксперты американского издания War Is a Crime.

Аналитики отмечают, что США вынуждены тратить огромные средства на финансирование многочисленных военных баз, которые расположены по всему миру, в то время как Россия ограничивает свою военную деятельность районами вблизи своих границ. В связи с этим Пентагону необходимо сильно напрячься, чтобы создать ситуацию, которая будет угрожать России, передает «ПолитРоссия».

При этом эксперты уверены, что американские военные являются главной угрозой для будущего Штатов. По их словам, расходы Пентагона составляют половину от общих налоговых сборов США. Прекрасным примером этого является программа создания истребителя пятого поколения F-35, которая обошлась в 1,7 триллиона долларов.

В Пентагоне уже признали, что истребитель стал полным провалом. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими проектами. При этом Россия демонстрирует успехи в сфере создания гиперзвуковых средств доставки ядерного вооружения. Подобное положение вещей вынуждает США нервничать.

Стоит отметить, что ранее американские исследователи подвергли критике крупный проект Пентагона по разработке ядерного оружия на который планируется потратить более 100 миллиардов долларов.