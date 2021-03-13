Путин назвал причину проведения референдума в Крыму

Москва, 13 марта. Свободное волеизъявление жителей Крымского полуострова помогло избежать кризиса, который произошел в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году. За вхождение в состав РФ в ходе референдума проголосовали большинство жителей полуострова.

«Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторился Донбасс», – сообщил президент.

Большинство граждан страны положительно высказались о воссоединении Крыма с Россией. Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).