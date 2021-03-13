Беременную косулю спасли от стаи собак в национальном парке Сочи

Сочи, 13 марта. Жители Краснодарского края в лесу недалеко от моря обнаружили раненую косулю, которая оказалась беременной.

Раненое животное обнаружили поздно вечером между поселком Солоники и Лазаревское. Пострадавшую косулю в срочном порядке отправили на передержку, где накормили и оказали первую помощь. Такую информацию предоставили в пресс-службе Сочинского национального парка.

О находке пострадавшей косули жители Сочи сразу же сообщили в МЧС. После этого на место выехала оперативная группа «Леопард».

«Приехав на место, мы обнаружили беременную косулю. Животное было изнемождено и сильно напугано, задняя нога была ранена, а вокруг бегали собаки», — рассказал руководитель опергруппы Артем Варельджян.

Косуле в срочном порядке оказали всю необходимую первую помощь. Сутра ее перевезли в Лазаревскую ветлечебницу, где ее раны обработали и зашили. По итогам УЗИ установлено, что и мама, и ее малыш находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас косуля проходит карантин, после которого ее выпустят на волю.

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