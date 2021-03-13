Аналитики Forbes рассказали, почему США не смогут вести войны в Восточной Европе

Вашингтон, 13 марта. Вооруженные силы США могут потерпеть болезненное поражение при столкновении с Россией или Китаем в региональных конфликтах вдали от своих границ.

Об этом пишет американский журнал Forbes, перевод публикации представлен «ПолитРоссией». Автор статьи, обозреватель Джозеф Тревитик обращает внимание на растущие дискуссии в среде военных экспертов США о необходимости самолетов пятого поколения F-35, производство и эксплуатация которых сталкиваются с огромным количеством проблем.

Однако Тревитик полагает, что воздушный флот из F-35 сможет стать веским аргументом при конфликте США с Россией или Китаем, при эскалации событий в Восточной Европе и в Юго-Восточной Азии соответственно.

«Оба сценария могут потребовать, чтобы Соединенные Штаты воевали далеко от дома, на пороге крупной военной державы», — признает американский автор.

Эксперт подчеркивает, что нынешнего количества боеспособных F-35 в составе ВВС США и их союзников совершенно недостаточно для завоевания господства в воздухе при столкновении с Вооруженными силами России или Китая. Тревитик пишет, что подобный исход регионального военного противостояния подорвет авторитет США в глобальном масштабе.

Ранее сообщалось, что влиятельный американский конгрессмен предложил отказаться от программы F-35.