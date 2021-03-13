Расходы россиян на медицинские маски сократились на 13%

Москва, 13 марта. Россияне с начала 2021 года стали на 13% реже покупать медицинские маски, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Банк проанализировал обезличенные данные по покупкам самых популярных товаров в 2020 году. Помимо масок, в начале этого года россияне стали реже покупать хлеб (-4%) и крема для тела (-20%). При этом увеличились покупки детского питания (+6%) и пакетов (+14%). Как отмечают аналитики, пакеты в России покупает практически каждый посетитель магазина.

Статистика банка показывает, что автомобилисты стали чаще отдавать предпочтение бензину марки АИ-92. В начале 2021 года автовладельцы на 5% чаще заправлялись этим топливом. По сравнению с декабрем прошлого года в январе 2021 года водители заправляются чаще на 7%.

Аналитики считают, что на статистику повлияли введенные из-за коронавируса ограничения и сокращение новогодних путешествий в другие страны. Выездному туризму многие граждане в январе 2021 году предпочитали поездки по России, передвигаясь на личном транспорте, указали в «Русском стандарте».

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