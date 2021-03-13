Пьяные родители на Камчатке заморили голодом одного из младенцев-близнецов

Петропавловск-Камчатский, 13 марта. Дети родителей-алкоголиков оставались почти неделю без еды и присмотра, пока в гости не заглянула родственница. Врачам удалось спасти только девочку.

Семейная пара из города Вилючинска заморила голодом младенца. Против них утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве трехмесячного ребенка.

По данным следствия, нерадивые отец и мать в период с 30 мая по 4 июня 2020 года находились у себя дома вместе с двумя детьми. Супруги распивали спиртные напитки и не присматривали за близнецами. В итоге дети долгое время не получали еду — пять дней. Также они не мыли младенцев.

В гости к семье пришла родственница, которая вызвала на место происшествия скорую помощь. Медики смогли спасти только девочку. Мальчик скончался от обезвоживания.

Еще один несчастный случай произошел с младенцем в кафе в Москве. Там ребенок получил ожог от кальяна, сообщило РИАМО.