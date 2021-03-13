Евгений Ройзман анонсировал форум «Муниципальная Россия», несмотря на запрет

Москва, 13 марта. Евгений Ройзман на личной странице в Instagram сообщил о том. что готовился выступить на форуме «независимых» депутатов «Муниципальная Россия».

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман анонсировал свое выступление на форуме «независимых депутатов» «Муниципальная Россия» на личной странице в Instagram. При этом бывший чиновник был осведомлен о том, что попадет под действие закона о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).

Напомним, что ранее силовики задержали всех участников мероприятия по подозрению в нарушении данной статьи. Среди фигурантов — депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, оказавшийся в центре наркоскандала, сообщал ФАН.