Ремесло посоветовал Резнику воздержаться от посещения массовых мероприятий

Представители полиции действовали в полном соответствии с законом во время задержания депутата Максима Резника и других участников форума «Муниципальная Россия» в Москве, который проводила признанная в РФ нежелательной организация. Об этом в интервью ФАН заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

«Сотрудничество с нежелательной организацией запрещено у нас действующим законодательством. Есть уголовная статья об этом, есть административный кодекс, который предусматривает ответственность. Если нежелательная организация проводит некое мероприятие, то, естественно, его участники будут задержаны, а само мероприятие должно быть пресечено — здесь никакого удивления не могут вызывать действия полиции», — пояснил Ремесло.

Юрист также отметил, что скандально известному депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ранее замеченному в употреблении наркотических веществ, вообще не стоило появляться на форуме.

«Что касается господина Резника, то после его недавних задержаний ему вообще стоило бы просто сидеть в каком-то другом месте, а не ходить на форумы. С такой репутацией следует воздержаться от участия в подобных мероприятиях, на мой взгляд», — отметил юрист.

Кроме того, Илья Ремесло подчеркнул абсурдность претензий к полиции в том, что они вторглись прямо на мероприятие, где еще не все успели поделиться своими идеями. Например, штаб Навального в Москве в своем телеграм-канале возмутился, что «выступить успели лишь три участника». По словам Ремесло, никаких норм, предписывающих правоохранителям дожидаться завершения программы и финальных аплодисментов, быть не может.

«Это абсолютно такая же претензия, как то, что депутата Енгалычеву задержали ночью, а не утром: когда поймали, тогда и задержали. Когда полиция сочла нужным пресечь мероприятие, тогда она его и пресекла — то есть в максимально короткие сроки», — заключил эксперт.

Ранее источник ФАН сообщил, что на форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех участников, в том числе и большинство журналистов. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Напомним, депутат Максим Резник ранее был замечен в употреблении наркотических веществ. В распоряжении СМИ оказалось скандально известное видео, на котором видно, как он употреблял наркотические вещества. По этой причине ему пришлось сбежать в Чехию, в мае 2019 года он вернулся.

Ранее ФАН публиковал фотографии обыска нарколаборатории, где был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник.