Владимир Драчев запросил проведение комплексной проверки СБР на допинг

Москва, 13 марта. Депутат Госдумы Владимир Драчев рассказал о поданном им запросе о комплексной проверке СБР и российского биатлона на использование допинга.

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев подтвердил, что направил запрос в Генеральную прокуратуру о проведении комплексной антидопинговой проверки СБР и всего российского биатлона. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» он подчеркнул, что попросил проверить спортсменов и членов организации на предмет использования запрещенных веществ еще в декабре.

«Подал запрос не только я. И это было ещё в декабре. И Чернышенко проверяет, и я, в том числе. Проверки проходят во всех регионах, которые были к этому причастны», — заявил Драчев.

Поводом для подачи запроса стало массовое снятие биатлонистов из ХМАО и Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров РУСАДА в декабре прошлого года. Драчев возглавлял СБР с 2018 по 2020 год. На посту президента организации его сменил Виктор Майгуров.