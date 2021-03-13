Коронавирус унес жизнь заслуженного врача-онколога из Твери

Тверь, 13 марта. Заслуженный врач России Вячеслав Ефремович Евсеев скончался от ковида на 69-м году жизни. Всю свою жизнь он спасал людей с онкологическими заболеваниями.

Коллеги Вячеслава Ефимовича называют его отзывчивым, чутким, неравнодушным к проблемам других. Он всегда стремился помочь всем, кому он был нужен. Последнее время врач работал онкологом-урологом в частной онкологической клинике в Твери.

Вячеслав Евсеев был инициатором открытия специального онкоурологического отделения в Тверском областном клиническом онкодиспансере. Звание Заслуженный врач России было присвоено ему за огромный вклад в развитие медицинской инфраструктуры Твери и области.

Министерство здравоохранения Тверской области и коллектив клиники выражают соболезнование родным и близким Вячеслава Ефремовича Евсеева. Прощание пройдет 14 марта 2021 года, в 10.00, возле морга городской клинической больницы №6.

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