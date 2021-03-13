Волонтерский проект «Плоды науки» запустили в России

Москва, 13 марта. Проект «Плоды науки» запустило Русское географическое сообщество вместе с Российским движением школьников, Ассоциацией коммуникаторов в сфере науки и институтом имени Вавилова.

Участники проекта будут наблюдать за развитием дикорастущих ягод и культурных и диких плодовых деревьев с 10 марта по 10 ноября. Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале Фенологической сети РГО, затем следовать инструкции. Участнику нужно будет выбрать объекты для наблюдения: груши, яблони, рябины, смородину, землянику или малину.

Посещать объекты придется один-два раза в неделю. Наблюдатель сможет отмечать важные даты фенологических фаз, в том числе начало вегетации, цветение, созревание плодов, листопад. Загружаемые в Сеть наблюдения следует дополнять фотографиями. Результатом проекта станет база данных о растущих на территории РФ деревьях и ягодах.

Мероприятие особенно актуально в период, когда жители российских городов приступают к озеленению территорий. Высадка деревьев требует глубоких знаний и большого терпения. Научный сотрудник Никитского ботанического сада Сергей Цюпка раскрыл тонкости этого непростого процесса.