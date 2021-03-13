Спикер МИД России заявила о возможной блокировке IT-компаний Запада по всему миру

Москва, 13 марта. Ограничения со стороны американских цифровых компаний приведут к блокировке их ресурсов по всему миру. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что администрации западных ресурсов постоянно блокируют российский контент, однако продолжают необоснованно заявлять о «свободе в интернете».

Поэтому цензура со стороны западных IT-компаний может привести к их блокировке по всему миру, подчеркнула Захарова.

Как стало известно ранее, спикер внешнеполитического ведомства иронично ответила на замедление работы Twitter в России.