Обнаружена польза гранатового сока для плода в утробе женщины

Москва, 13 марта. Употребление гранатового сока женщиной в период беременности способно защитить мозг плода от травм, к такому выводу пришли исследователи.

Черепно-мозговые травмы у детей во время нахождения в материнской утробе возникают довольно часто. В результате происходит ограничение развития плода, приводящее к гипотрофии.

Выяснилось, что гранатовый сок может предотвратить такую проблему благодаря содержанию полифенолов. Чтобы доказать его пользу, ученые привлекли к испытаниям беременных женщин, у детей которых была гипотрофия.

Выборка матерей производилась случайно, а ход эксперимента строго контролировался специалистами. Женщины пили гранатовый сок ежедневно, риск повреждения мозга у детей сократился втрое. Особенно полезным данный напиток оказался во время третьего триместра беременности, когда мозг особенно уязвим, пишет «МедиаПоток».

Ученые всего мира рекомендуют включать гранатовый сок в рацион любого человека, поскольку он имеет пользу не только для плода в утробе. Доказано, что этот напиток снижает риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, он оказывает положительный эффект в противостоянии коронавирусу.