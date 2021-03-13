Авиакомпания Petro Air возобновляет рейсы между Мисуратой и Аль-Бурайкой

Триполи, 13 марта. Ливийская авиакомпания Petro Air возобновляет внутренние авиаперелеты между городами Мисурата и Аль-Бурайка, сообщает информационное бюро аэропорта.

Первый рейс запланирован на следующее воскресенье, 21 марта. Авиалайнер отправится из Misurata Airport в воздушную гавань Марса-Брега в 10:30. Обратно он вернется в 13:30 по местному времени.

Авиакомпания Petro Air планирует осуществлять один рейс в неделю. В будущем рассматривается возможность увеличения количества внутренних перелетов.

Делегация из Мальты готовит официальный визит в Ливию для осмотра инфраструктуры аэропорта Митига. Решается вопрос о возобновлении авиасообщения между двумя государствами.