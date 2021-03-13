Сирийская армия зачистила сеть подземных туннелей боевиков в Идлибе

Сирийская Арабская Армия (САА) в сотрудничестве с российской военной полицией обнаружила масштабную сеть туннелей, траншей и укреплений боевиков в провинции Идлиб. Подземные коммуникации соединяли ряд деревень и районов, которые были освобождены от террористов в начале 2020 года.

Военный источник сообщил специальному корреспонденту международной редакции ФАН, что простирающиеся на десятки километров подземные укрепления террористов использовались для переброски сил и техники. Кроме того, боевики применяли их для защиты от ударов САА и ВКС РФ, а также в целях материально-технической поддержки своих отрядов.

Туннели располагаются на скалистом участке неподалеку от сирийского города Аль-Латамна. Ранее они служили штаб-квартирой для террористических группировок, откуда радикалы осуществляли свои удары по военным объектам и мирным жителям в регионе.

Предполагается, что подземные укрепления использовались из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ). Правительственные силы подорвали данный комплекс пещер, чтобы в будущем их никто не мог использовать. Сейчас ведется работа по поиску других аналогичных укреплений на освобожденных территориях Идлиба.

Во время операций «Рассвет в Идлибе» в начале 2020 года против террористических организаций в юго-восточной части Идлиба подразделения САА захватили несколько единиц тяжелого вооружения, стрелковое оружие различного калибра, противотанковые ракеты американского производства и другие боеприпасы, а также беспилотники, технику для связи и полевой госпиталь.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» к началу 2018 года захватили 80% территорий «Большого Идлиба» — неподконтрольных Дамаску частей провинций Идлиб и Алеппо. После этого террористы подчинили себе всю северо-западную территорию сирийско-турецкой границы, в том числе и районы, в которых располагаются лагери беженцев. Сейчас лидеры ХТШ пытаются добиться «легализации» своей деятельности, выставляя себя в качестве «умеренной оппозиции».

1 Организация запрещена на территории РФ.