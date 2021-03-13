Сделка Индии и России по производству автоматов АК-203 столкнулась с бюрократией

План Индии по совместному с Россией производству штурмовых винтовок АК-203 не двигается вперед, а у правительства нет ответа на вопрос, когда именно начнется производство автомата Калашникова — от специальной комиссии по выработке цены до бюрократических проволочек с утверждением рабочих документов. Почему до сих пор не работает российско-индийский завод в штате Уттар-Прадеш и чем российский АК-203 превосходит индийскую INSAS — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Сделка по производству АК-203

В феврале 2019 года Индия и Россия подписали Межправительственное соглашение о производстве новейших винтовок АК-203 в рамках совместного предприятия Indo-Russia Rifles Private Limited.

В соглашении участвовали Совет директоров индийского оружейного завода, российский концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт». Производство должно было осуществляться на заводе боеприпасов в Корве, район Амети штата Уттар-Прадеш.

План предусматривал производство более 671 тысячи винтовок на индийском заводе. Еще 100 000 должны быть импортированы из России, чтобы закрыть потребность Вооруженных сил Индии в 770 тысячах винтовок АК-203.

В июне 2019 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов назвал сделку самой быстрой в истории индийско-российских отношений.

«Впервые в индийской истории с Россией мы проделали работу так быстро... Создали совместное предприятие в соответствии с индийским законодательством и подписали соглашение. Была твердая политическая воля на очень высоком уровне, и нас всячески поддерживали», — сказал он.

В марте 2021 года, по прошествии более чем двух лет, все еще неясно, когда же начнется производство долгожданных винтовок.

Проблемы проекта

Совместное предприятие прошло через различные препятствия индийского министерства обороны в июне прошлого года. Тогда чиновники министерства указывали на «необоснованную и неприемлемую» цену, представленную индо-российским предприятием.

Desi Kalashnikov misses its price target https://t.co/k7y5K9ZaMt — TOI India (@TOIIndiaNews) June 24, 2020

Для решения этой проблемы министерство создало комитет по расчету расходов в составе пяти экспертов. Комиссия занималась определением конкурентной цены на винтовку АК-203 калибра 7,62×39 мм. Индийские СМИ цитировали правительственного чиновника, который сказал:

«Контракт был бы уже подписан, если бы совместное предприятие подало адекватную цену. Процесс производства срочно необходимых винтовок должен был начаться в рамках проекта национального значения. Но теперь он сильно опаздывает».

Переговоры «на продвинутой стадии»

Наконец, 14 января 2021 года начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Манодж Мукул Нараване заявил, что «переговоры находятся на продвинутой стадии» и все вопросы и разногласия улажены. Стоимость одной винтовки снизилась до 70 000 индийских рупий (962 доллара США), а 6 000 индийских рупий (82,5 доллара США) за винтовку будут выплачиваться России в качестве роялти за лицензионное производство АК-203. Таким образом, сумма сделки составит 55,39 миллиона долларов США для более чем 671 тысячи автоматов, которые будут произведены на заводе боеприпасов в Корве.

Новые ценовые договоренности, по-видимому, продвинули переговорный процесс вперед, о чем свидетельствует заявление главнокомандующего индийской армией и генерального директора «Калашникова» Дмитрия Тарасова, который заявил, что компания может начать производство винтовки в Индии уже в этом году.

«Мы надеемся в этом году запустить производство винтовок АК-203 на нашем совместном предприятии в Индии. Я чувствую, что это долгосрочная тенденция, поэтому вскоре последуют и другие примеры», — сказал он агентству Reuters.

Винтовка INSAS или АК-203

Чрезмерная задержка в производстве винтовок на фоне нестабильного состояния границ с соседними Пакистаном и Китаем раздражает военные круги Индии. Во время последнего противостояния с Пекином на Линии фактического контроля в Ладакхе (апрель 2020 — февраль 2021 гг.) индийская армия была вынуждена применять ненадежную винтовку INSAS местного производства. В течение последних двух десятилетий INSAS используются индийскими солдатами в качестве стандартных штурмовых винтовок.

У АК-203 есть множество эргономических улучшений по сравнению с ее предыдущими версиями. Винтовка имеет современные конструктивные особенности, такие как складной и регулируемый приклад, оконный и нарезной магазин, а также пистолетную рукоятку, что делает ее более эргономичной. Предусмотрена установка современных прицельных систем и аксессуаров — оптических и/или оптико-электронных, тепловизионных и коллиматорных прицелов.

По сравнению с INSAS АК-203 увеличивает боевые и тактические возможности, значительно повышая эффективность и дальность стрельбы. АК-203 весит всего 3,8 кг, в то время как INSAS — 4,5 кг.

«Калашников» и индийский рынок

«Калашников» продает оружие более чем 30 странам и производит 95% российского стрелкового оружия, но санкции США, введенные в 2014 году, закрыли для компании европейский и американский рынки. Таким образом, индийская сделка представляет особый интерес для концерна.

Успех сотрудничества между Индией и Россией по совместному производству АК-203 создал бы важный для правительства премьер-министра Нарендры Моди прецедент как часть его флагманской инициативы Make in India («Производи в Индии»). Нью-Дели крайне нуждается в срочном переоснащении своей армии, пока в отношениях Индии с Пакистаном и Китаем наступил период относительного спокойствия.

Однако, несмотря на острую необходимость и обоюдное желание завершить сделку и начать производство как можно скорее, процесс продолжает буксовать.