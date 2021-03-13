Лещенко высказался о запрете CAS исполнять «Катюшу» вместо гимна России

Москва, 13 марта. Решение комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить исполнение «Катюши» вместо гимна РФ на международных мероприятиях является безобразием, заявил певец Лев Лещенко.

Артист отметил, что советскую песню, которая является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны, многие в мире знают даже лучше российского гимна.

«Это безобразие и очередной демарш в сторону нашего Отечества. Спорт никогда не был политической мишенью», — высказался он в разговоре с РИА Новости.

CAS еще в декабре запретил спортсменам из России в течение двух лет выступать на соревнованиях под флагом своей страны и использовать на церемониях награждения гимн. Тогда Олимпийский комитет РФ предложил включать на Играх в Токио и Пекине песню «Катюша». Но просьба была отклонена. В комиссии CAS уточнили, что запрет касается любых композиций, связанных с Россией.