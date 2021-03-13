Найден способ снижения вреда от жирной пищи

Стокгольм, 13 марта. Специалисты Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции провели эксперимент, за счет которого удалось найти способ снижения последствий жировой диеты.

Нарушения обмена веществ, спровоцированные чрезмерным употреблением жирной пищи, можно ликивдировать благодаря снижению в организме белка аполипопротеина C3. Вредная еда повышает содержание белковых соединений в организме. Эксперимент на мышах показал, что за счет понижения его уровня в теле, можно устранить вредные эффекты, рассказали шведские ученые.

Исследование подразумевало разделение грызунов на две группы. Все животные получали препарат для снижения аполипопротеина С3, но с одним отличием: первым предоставляли препарат через десять недель, а другим — сразу. При этом мыши питались исключительно жирной едой.

«Через десять недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени. Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени», — передает слова специалистов Science Advances.

Людям, которые страдают от «пивного» живота следует отказаться от алкогольных напитков. Больше внимания стоит уделять физическим нагрузкам, а также следует обратиться за медицинской помощью для обследования, рассказала специалист клиники МГУ Зухра Павлова.