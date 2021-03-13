В Институте энергетики сравнили дилемму США из-за «СП-2» с историей 40-летней давности

Метания США между желанием ввести санкции из-за «Северного потока — 2» и их негативными последствиями будут продолжаться долго время. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Эксперт прокомментировал публикацию издания Politico со ссылкой на источники в Белом доме о дилемме США: Вашингтон пытается помешать реализации «Северного потока — 2» и при этом надеется укрепить отношения с Германией, которая заинтересована в вводе газопровода в эксплуатацию.

«Мы между молотом и наковальней», — цитируются слова источника в публикации.

«И хочется и колется… Вдруг неожиданно выясняется, что они борются не против какого-то абстрактного российского проекта, а против проекта, который осуществляют компании из России и Евросоюза. Вот так открытие! Просто шок!» — иронично прокомментировал это сообщение Александр Фролов.

По мнению представителя Института национальной энергетики, метания США между отказом от введения дополнительных санкций и новыми этапами их подготовки будут продолжаться.

«Ничего такого произойти не может, чтобы ситуация изменилась, потому что она по сути является продолжением истории, которая длится не менее 40 лет. Я сейчас не оговорился: еще 40 лет назад США вводили против Советского Союза санкции, причем санкции касались и сферы ТЭК: другим странам не разрешалось передавать нам технологии и оборудование, которые могут быть использованы в области топливно-энергетического комплекса», — напомнил Фролов.

Введение санкций происходило на фоне строительства экспортных газопроводов, которые шли не только в страны социалистического блока, но и страны Западной Европы.

«Германия участвовала в реализации этих проектов по схеме «газ — в обмен на трубы». То есть Германия поставляла нам, вы не поверите, трубы! И это очень возмутило тогда США. Они стали грозить пальчиком, топать ножками и говорить, мы сейчас введем санкции не только против Советского Союза, но и против вас, если вы будете себя так плохо вести. Немецкое руководство покрутило пальцем у виска и продолжило поставлять трубы, которые теперь называются газотранспортной системой Украины и вокруг которой всякие пляски происходят», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание на кардинальное изменение отношения к этому проекту сегодня.

«Теперь газотранспортная система Украины — это хорошо, и только через нее нужно газ поставлять, а тогда она была очень плохой, очень вредной, по ней сразу красная зараза могла проникнуть на «благословенный» Запад. Но все страны Европы плюнули тогда, построили эти газопроводы. А США не решились вводить санкции», — резюмировал собеседник ФАН.

Сегодняшнюю ситуацию Александр Фролов назвал аналогичной этой истории и предположил, что завершиться она в итоге может примерно таким же образом.

Ранее стало известно, что Госдеп намерен заблокировать строительство «Северного потока — 2».