Садальский раскрыл секрет успеха Шатунова и группы «Ласковый май»

Москва, 13 марта. Актер Станислав Садальский объяснил, почему группа «Ласковый май» и ее солист Юрий Шатунов в свое время добились такой огромной популярности, а их хиты до сих пор не канули в Лету.

Историю коллектива обсудили в шоу «Привет, Андрей!» Как напомнили создатели передачи, именно с «Ласкового мая» началась музыкальная биография Шатунова, который всегда отличался честностью со зрителем.

«Советская публика сочувствовала мальчику из детдома и пыталась подарить ту любовь, которую он так и не почувствовал в детстве», — прозвучало в эфире во время показа архивных снимков.

Как заметил сам Шатунов, в мире есть немало людей с оконченным музыкальным образованием и возможностями, но не умеющих творить по-настоящему. Артист считает, что вся причина в отсутствии честности.

На слова Шатунова отреагировал Садальский. Он вспомнил систему обучения актерскому мастерству Константина Станиславского и заявил, что солист «Ласкового мая» во многом обязан популярностью своему лицу — своеобразной «записной книжке», по которой многое можно прочесть о человеке. Немаловажную роль сыграл, по его мнению, и голос артиста.

«У вас интонация, которая попадала прямо в сердце девочек и мальчиков. Юрочка, и вы человек неподлый!» — раскрыл он секрет успеха певца, который сказался и на его коллективе.

Выход этой передачи в эфир связан со скандалом. Бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина съемки выпуска о группе и Шатунове вывели из себя. Он даже пригрозил ведущему Андрею Малахову.