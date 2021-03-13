Владимир Путин предотвратил падение президентской ручки со стола

Москва, 13 марта. Российский президент Владимир Путин был замечен с новой ручкой на кадрах анонса передачи «Москва. Кремль. Путин». Соответствующий ролик появился на YouTube.

В Сеть попали уникальные кадры, на которых глава государства приводит свое рабочее место в порядок, перекладывая документы с места на место. В один момент президентская ручка начинает скатываться по столу, после чего Владимир Путин резко предотвращает падение канцелярской принадлежности.

Как стало известно ранее, Владимир Путин бросил на стол ручку во время дистанционного совещания по борьбе с паводками и пожарами. Тогда президент сказал, что стихийные бедствия могут представлять угрозу для жизни людей.