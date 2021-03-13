Путин направил Алферовой поздравление с 70-летием

Москва, 13 марта. Глава российского государства Владимир Путин направил Ирине Алферовой поздравление с днем рождения. Народной артистке РФ исполнилось 70 лет.

Президент РФ пожелал Ирине Алферовой творческих успехов, здоровья и благополучия. Владимир Путин отметил, что артистка всегда трудится с полной отдачей как в кино, так и в театре.

«Вы состоялись в актерской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей — и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители», — говорится в телеграмме, написанной российским лидером.

Ирина Алферова известна как первая супруга артиста Александра Абдулова. Пара развелась в 1993 году. По словам Алферовой, ее экс-супруг однажды ушел из их общей квартиры и больше не возвращался. После разрыва бывшие возлюбленные вместе работали.