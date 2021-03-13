Виталий Милонов объяснил, что Резник делал на форуме «Муниципальная Россия»

На форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех участников мероприятия, в том числе и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал задержание Максима Резника.

«Максим Львович, безусловно, как общественник может ходить на разные собрания, но он депутат Законодательного собрания, принявший участие в работе нежелательной организации, что категорически не соответствует его статусу депутата. Будучи пойманным в наркопритоне, Максим Львович (видимо по советам его старших хозяев), решился пуститься во все тяжкие, чтобы попытаться замаскировать возможные неприятности с законом, которые его ожидают», — объяснил политик.

Виталий Милонов уверен, что Резник пытается замаскировать свои будущие сложности с законом под борьбу с ним как с инакомыслящим.

«Он сейчас будет ходить везде: он скажет, что он трансгендер, что он сторонник Ходорковского, скажет все что угодно, только чтобы попытаться политизировать свою банальную уголовную историю. Понятно, что пиарщики, которые пытаются отмыть его, хотят спасти его имя как депутата Законодательного собрания, но ЗакС подошел к той опасной черте, когда необходимо четко объяснять, что это — депутаты, а это [Резник] — исключение из правил. Таких людей среди депутатов быть не должно вне зависимости от их политической окраски», — подчеркнул собеседник ФАН.

Максима Резника уже задержали правоохранительные органы. Виталий Милонов считает, что сейчас нужно незамедлительно начать расследование.

«Брать с него объяснение на открытом заседании, что он там делал. Сдать тест в нарколабораторию. Но он ничего этого делать не хочет, хочет этот вопрос затоптать — это нехорошо», — резюмировал депутат.

Ранее источник ФАН сообщил, что на форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех участников мероприятия, в том числе и большинство журналистов. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).