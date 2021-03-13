Точный размер детского пособия в Дагестане станет известен в ближайшие дни

Махачкала, 13 марта. Точные размеры выплат на детей от трех до семи лет на 2021 год в Дагестане станут известны в ближайшие дни, сообщили ФАН в региональном Минтруде. Пока родители детей этой возрастной категории в республике получают ежемесячно более пяти тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что размер детского пособия зависит от величины прожиточного минимума в регионе, который утверждается каждый год. Минимум на текущий год будет определен в ближайшее время, заверили в министерстве.

«Пока родители детей в возрасте от трех до семи лет получают по 5 059 рублей в месяц — это половина от прожиточного минимума, установленного в Дагестане на 2020 год. На днях в правительстве будет подписан документ, определяющий сумму прожиточного минимума на 2021 год», — отметили в пресс-службе Минтруда региона.

С инициативой установить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для малоимущих семей выступил в начале прошлого года президент России Владимир Путин. Было установлено, что размер ежемесячного пособия составит половину от прожиточного минимума ребенка в том или ином регионе. В Дагестане этот минимум пока еще равен 10 043 рублям, соответственно, размер выплаты составляет 5 059,5 рубля на каждого ребенка.

Однако накануне глава государства подписал указ, согласно которому размер пособия будет зависеть от доходов семьи и может достигать 75 или 100% от прожиточного минимума. Так, если среднедушевой доход семьи с учетом пособия в размере 50% от детского прожиточного минимума не превысит прожиточный минимум на душу населения, то размер выплаты будет увеличен до 75% от прожиточного минимума. Если и в этом случае доходы семьи не превысят величину прожиточного минимума по региону, то ежемесячная выплата будет назначена в размере 100%.

Заявления на перерасчет детских пособий будут приниматься после 1 апреля 2021 года. Размер выплаты планируется пересчитывать с 1 января каждого года.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет было дополнительно выделено около 7,5 миллиарда рублей. Средства на эти цели поступили из федерального и республиканского бюджетов.