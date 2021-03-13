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Эндокринолог перечислил эффективные способы профилактики сахарного диабета

Эндокринолог перечислил эффективные способы профилактики сахарного диабета

Москва, 13 марта. Избежать развития сахарного диабета помогут несколько простых правил, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Юлия Мануйлова.

Люди с лишним весом находятся в особой группе риска по возникновению опасного заболевания. Таким гражданам необходимо раз в год сдавать кровь на глюкозу в лабораторных условиях. Человеку с нормальным весом, но с генетической предрасположенностью к диабету, следует держать под контролем свои килограммы.

Чтобы обеспечить нормальный вес, необходимо увеличить расход калорий относительно их прихода. Для этого подойдет любая диета и привычка правильно питаться. Составить рацион поможет специалист, напомнила эндокринолог. Медики обговаривают с пациентами список продуктов в индивидуальном порядке. Зависимым от сладостей людям посоветовали заменить вредные лакомства на фрукты и сухофрукты.

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