Украину назвали «выгодным инструментом» в руках США

Киев, 13 марта. США используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России. Такое мнение выразил политолог Андрей Золотарев.

Для Вашингтона важно, чтобы отношения между Киевом и Москвой не улучшались. Украина должна быть фактором, сдерживающим Россию, поэтому ей выделятся ровно столько средств, чтобы она могла выполнять исключительно эту функцию.

«Увы, для США Украина по-прежнему является периферийным вопросом», — сказал Андрей Золотарев.

Киев является просто «выгодным инструментом» в руках США, рассуждает политолог. Если бы у Украины была другая миссия, то инвестиции американских компаний были бы гораздо больше.

Более того, Соединенные Штаты не станут принимать участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе. Вашингтон не желает брать ответственность и не будет «драться» за Украину, заключил Золотарев.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что президенту США Джо Байдену не о чем говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Америке даже не заинтересованы в лоббировании интересов бизнеса на Украине.