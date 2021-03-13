Лукашенко назвал отношения Минска и Ватикана доверительными

Минск, 13 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил папу римского Франциска с очередной годовщиной Понтификата​​​. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко заявил, что Минск и Ватикан могут решать любые вопросы благодаря высокому доверию.

«Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что достигнутый уровень понимания позволяет нам находить решения любых вопросов в атмосфере доверия», — написано в поздравлении белорусского лидера.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что единство взглядов в республике и Ватикане помогает в реализации совместных инициатив по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях.

«Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста», — написал президент.

Ранее сообщалось, что белорусские аналитики рассуждают о возможном преемнике Лукашенко.