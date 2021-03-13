Журналист Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве

Москва, 13 марта. Журналист Владимир Кара-Мурза был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве во время проведения форума «Муниципальная Россия».

Согласно полученным данным, Кара-Мурза был задержан вместе с петербургским депутатом Максимом Резником. Сейчас мужчины находятся в автозаке.

По словам представителей силовых структур, всем задержанным инкриминируется сотрудничество с нежелательной организацией по ст. 20.33 КоАП.

Как стало известно ранее, депутат Резник попытался оправдаться за свое пребывание в наркопритоне.